ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ к Осколу
Редакция сайта ТАСС
09:28
обновлено 09:37
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Запад" пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла", - сказали там.
В новость внесена правка (12:40 мск) - передается с уточнением группировки войск в лиде, верно - "Запад".