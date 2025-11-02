ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ к Осколу

Российские бойцы уничтожили 14 украинских боевиков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Запад" пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла", - сказали там.

В новость внесена правка (12:40 мск) - передается с уточнением группировки войск в лиде, верно - "Запад".