ВС РФ "Краснополем" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

Боевую задачу выполнили артиллеристы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорные пункты противника на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате разведывательных мероприятий на ореховском направлении расчетами БПЛА десантников Ульяновского гвардейского соединения ВДВ были обнаружены и идентифицированы пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Решением командования удары по выявленным целям наносились десантниками-артиллеристами с использованием высокоточного боеприпаса "Краснополь". Максимальная точность боеприпаса обеспечивалась "подсветкой" целей расчетом беспилотного комплекса "Орлан-30" с лазерным наведением", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллерии гвардейцев-ульяновцев первыми же выстрелами были точечно поражены несколько пунктов временной дислокации и укрытий украинских боевиков.