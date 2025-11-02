ТАСС: украинские пограничники бегут в Европу, чтобы не попасть на фронт

В российских силовых структурах подчеркнули, что пополнение осуществляется за счет тех, кто уже несет службу на границе, в связи с чем некоторые военнослужащие совершают суицид

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские пограничники покидают свои посты и бегут в страны ЕС, чтобы ек попасть на передовую. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщил, что с начала этого года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда (н. п. Чоп) сбежали в ЕС во время службы. По его словам, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию и Венгрию", - рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении и выведен на восполнение.

Собеседник агентства подчеркнул, что пополнение осуществляется за счет тех, кто уже несет службу на границе, в связи с чем некоторые военнослужащие совершают суицид, а большинство, используя служебное положение, покидают пост и убегают в Европу.