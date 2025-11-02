Экс-замглавы Минобороны Украины: ВСУ уже потеряли Красноармейск и Димитров

Виталий Дейнега заявил, что украинские силы должны в ближайшее время вывести войска из населенных пунктов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Красноармейск и Димитров (украинские названия - Покровск и Мирноград) и должны в ближайшее время вывести оттуда войска.

"Если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу - оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать", - написал Дейнега 2 ноября на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что отчеты Генштаба ВСУ "с каждым днем все больше состоят из лжи".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ концентрируются не на удержании позиций в Красноармейске ДНР, а на возможности деблокироваться и выйти из окружения ВС РФ.