ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в Димитрове
Редакция сайта ТАСС
12:16
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название - Мирноград) в ДНР составили до 225 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате продвижения военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" за сутки в данном районе уничтожено до 225 украинских боевиков, 2 бронеавтомобиля, миномет и пикап", - говорится в сообщении ведомстве.
Отмечается, что штурмовики последовательно дом за домом расширяют зону контроля в населенном пункте, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ с востока - за сутки освобождено более 20 зданий.