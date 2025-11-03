ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в Димитрове

Противник также лишился двух бронеавтомобилей, миномета и пикапа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название - Мирноград) в ДНР составили до 225 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате продвижения военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" за сутки в данном районе уничтожено до 225 украинских боевиков, 2 бронеавтомобиля, миномет и пикап", - говорится в сообщении ведомстве.

Отмечается, что штурмовики последовательно дом за домом расширяют зону контроля в населенном пункте, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ с востока - за сутки освобождено более 20 зданий.