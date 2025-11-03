ТАСС: у ВСУ есть методичка по уничтожению сдающихся в плен солдат

Согласно этой инструкции, тех, кто пытается покинуть позиции, предписывается совершать это "всеми доступными способами"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские боевики убивают сдающихся в плен сослуживцев по методичке от командования, где прописан соответствующий регламент. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Любопытно, что при любых попытках выхода с позиций их командование применяет по своим же БПЛА. Причем сами пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: "Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили о сдаче в плен украинских военных в Купянске и Красноармейске. Также сообщалось, что в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место.