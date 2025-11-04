Бывший солдат ВСУ: боевики "Азова" играют роль заградотряда под Красноармейском

Они расстреляют украинских военнослужащих, которые попробуют пойти назад, сообщил воюющий сейчас вместе с ВС РФ и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря военный с позывным Орел

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Боевики украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) играют роль заградотряда для солдат ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) ДНР. Об этом ТАСС сообщил бывший военнослужащий ВСУ, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря с позывным Орел.

"Сзади [под Красноармейском] стоит заградотряд "Азова". Даже если они попробуют пойти назад, их же "Азов" и расстреляет", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие отразили 10 атак ВСУ с целью выхода из окружения к северу и северо-западу от Красноармейска. Отмечается, что в городе штурмовые группы ВС РФ зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР.