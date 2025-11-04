Снайперы-разведчики выявляют позиции ВСУ в домах на краснолиманском направлении

ВС России также срывают ротацию и подвоз боеприпасов противника

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Снайперы-разведчики наводят артиллерию на позиции ВСУ в домах, а также срывают ротацию и подвоз боеприпасов на краснолиманском направлении, рассказал ТАСС боец разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Кольт.

"До этого работали в лесном массиве, а сейчас смогли очень сильно продвинуться и начались населенные пункты. И поэтому задачи стали интереснее. <...> В первую очередь выявляем огневые точки, наводим артиллерию", - рассказал он.

Также снайперы-разведчики на направлении, по словам Кольта, срывают ротации и подвоз боеприпасов ВСУ. "И самое главное, стараемся уничтожать вражеские БПЛА (тяжелые дроны типа "Баба-яга" - прим. ТАСС)", - добавил он.

Кольт отметил, что с коротких дистанций используются винтовки 308-го калибра. "Если дистанции большие, или вот как раз-таки городская застройка, чтобы у нас была больше пробиваемость, мы берем максимально большой калибр. Это либо 375-й, либо 12,7х108", - сказал боец.

Он также рассказал, что снайперы стараются подготавливать свои позиции заранее. "Мы пытаемся подготовить свою позицию заранее, оставить ее "полежать" некоторое время. Убедившись, что эта позиция не была замечена, заходим туда и максимально скрытно ведем работу", - заключил Кольт.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.