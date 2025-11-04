Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Дезертиров ВСУ, которые вернулись после самовольного оставления части, держат на военном полигоне в неопределенном статусе по несколько месяцев. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Двое мужчин получили ранение при детонации беспилотников Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Мирный житель получил ранение при атаке со стороны Вооруженных сил Украины на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

