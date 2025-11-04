ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Дезертиров ВСУ, которые вернулись после самовольного оставления части, держат на военном полигоне в неопределенном статусе по несколько месяцев. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Двое мужчин получили ранение при детонации беспилотников Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Мирный житель получил ранение при атаке со стороны Вооруженных сил Украины на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

Основные события 5 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:04

Вооруженные силы Украины совершили три атаки на территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив три боеприпаса. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

По данным управления, повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине