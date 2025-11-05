МО РФ отметило стремительное ухудшение положения ВСУ в Купянске и Красноармейске

Группировки Вооруженных сил Украины непрерывно несут значительные потери, отметили в российском оборонном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Jose Colon/ Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Положение окруженных группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске стремительно ухудшается, у противника есть шанс на спасение только при добровольной сдаче в плен. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.