В Запорожской области из-за обстрела ВСУ погибла пожилая женщина

В Каменке-Днепровской зафиксировали не менее 20 взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Женщина 1950 года рождения погибла в результате обстрела Вооруженных сил Украины прифронтовой Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 20 взрывов. К сожалению, погибла женщина 1950 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

В городе без электричества остались более 1 тыс. абонентов, добавил Балицкий. Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил губернатор.