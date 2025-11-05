В Каменке-Днепровской при атаке ВСУ пострадали два человека

Пострадавших доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Два человека ранены из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины на прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Каменско-Днепровскую больницу поступил мужчина 1988 года рождения и женщина 1971 года рождения. Оба получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Каменку-Днепровскую", - сообщили ТАСС в администрации.

У женщины диагностировано осколочное ранение голени в результате артиллерийского удара. Мужчина получил ранение головы, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга в результате атаки беспилотника.