Экс-военный ВСУ: большинство жителей Харьковской области ждут прихода России

По словам военнослужащего, все началось с запрета русского языка на Украине, который является родным для большинства харьковчан

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области ждут прихода России и освобождения от националистического киевского режима. Об этом ТАСС заявил уроженец Харьковской области, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, воюющий в настоящее время вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря.

"Люди, с которыми я общался, и в целом, да, все-таки больше ждут [Россию]. Вот именно те ценности, которые несет Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине", - сказал Боб.

По его словам, все началось с запрета русского языка на Украине, который является родным для большинства харьковчан.

"Опять же, Харьковская область практически вся русскоговорящая. И когда встал именно языковой вопрос, это довольно болезненно воспринималось. Может быть нужно было, конечно, обществу проявить большую активность в свое время, и тогда история пошла бы немножко другим путем", - отметил доброволец, говоря о госперевороте на Украине в 2014 году, а затем воссоединении Крыма с Россией, которое мог бы стать примером для других русскоговорящих регионов.