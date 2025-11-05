NYT: нехватка новобранцев вынудила Киев ввести срочные контракты

Система бессрочных контрактов вызывала серьезные опасения у украинцев, поскольку "это билет в один конец на фронт", пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Украина введет систему военной службы по срочным контрактам в дополнение к существующей системе призыва в ВСУ на фоне острой нехватки новобранцев. Об этом сообщила газета The New York Times.

Существующая система бессрочных контрактов вызывала серьезные опасения у украинцев, поскольку, как отмечает газета, "это билет в один конец на фронт". Новая система предполагает контракты сроком до пяти лет.

Однако нововведение не только не заменяет собой мобилизацию, но и допускает повторный призыв на военную службу через год отсрочки для контрактников.