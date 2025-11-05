ТАСС: в егерской бригаде ВСУ под Сумами катастрофическая нехватка солдат

Украинских военных, приходящих в бригаду из учебных центров, на следующий же день отправляют на передовые позиции, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ в Сумской области катастрофически не хватает личного состава. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ катастрофическая нехватка личного состава на позициях. Личный состав, приходящий в бригаду из учебных центров, на следующий же день отправляется на передовые позиции под удары ФАБов и артиллерии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в целом на направлении за сутки комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения боевых групп ВСУ в районе Андреевки, Кондратовки и Варачина.