Боец Кольт: ВС РФ взяли в плен разведчика ВСУ на краснолиманском направлении

По словам пленного, он якобы недавно попал на фронт, однако по нему было видно, что он "очень давно воюет", рассказал российский военнослужащий

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Кольт.

"С напарником шли по тропинке [в лесистой местности], держа дистанцию. Мой напарник слева увидел противника, начал по нему отрабатывать, но тот успел резко упасть, поднял руки и сказал: "Я сдаюсь". Мы его забрали в плен и передали пехоте", - рассказал он.

По словам Кольта, попав в плен к российским разведчикам, украинский солдат утверждал, что "совсем недавно попал на фронт и не воевал". "Но по нему было видно, что это человек, который очень давно воюет. По всей видимости, из диверсионно-разведывательной группы", - отметил Кольт.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.