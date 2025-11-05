Боец Кольт: ВС РФ взяли в плен разведчика ВСУ на краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Кольт.
"С напарником шли по тропинке [в лесистой местности], держа дистанцию. Мой напарник слева увидел противника, начал по нему отрабатывать, но тот успел резко упасть, поднял руки и сказал: "Я сдаюсь". Мы его забрали в плен и передали пехоте", - рассказал он.
По словам Кольта, попав в плен к российским разведчикам, украинский солдат утверждал, что "совсем недавно попал на фронт и не воевал". "Но по нему было видно, что это человек, который очень давно воюет. По всей видимости, из диверсионно-разведывательной группы", - отметил Кольт.
5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.