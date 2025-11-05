В Горловке из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Житель получил ранения в поселке Гольмовский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина 1987 года рождения получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Никитовском районе Горловки ДНР.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По состоянию на 22:00 [мск], поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Горловка (Никитовский район), в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) в поселке Гольмовский ранен мужчина 1987 г. р." - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.