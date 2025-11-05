Снайпер-разведчик Кольт уничтожил солдата ВСУ с расстояния более 2 км
ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Снайпер-разведчик с позывным Кольт на краснолиманском направлении уничтожил из тяжелой винтовки солдата ВСУ с расстояния 2,2 тыс. м. Об этом ТАСС рассказал сам военнослужащий разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки.
"Рабочая дистанция, например, 375-го калибра - 2 км, калибра 12,7 - примерно такая же. Но так как мы патроны сами пересобираем, мы можем эту дистанцию увеличить. Мой личный рекорд - 2,2 тыс. м с винтовки калибром 12,7. У моего товарища рекорд - 2 тыс. м ровно с винтовки калибром 375", - отметил он.
Кольт уточнил, что его целью являлся солдат ВСУ. "Он полностью вышел из окопа. И мы смогли попасть", - сказал боец.
5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.