Кимаковский: пропавшие без снабжения под Димитровом солдаты ВСУ могли погибнуть

Несколько групп пропали, сообщил ТАСС советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько групп украинских солдат, которые долгое время оставались без снабжения под Димитровом, пропали. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, они, предположительно, погибли.

"Под Димитровом несколько групп боевиков вооруженных формирований Украины просто исчезли. Известно, что они пытались откатиться назад, кто-то намеревался сдаться, но все они исчезли. Командование ВСУ пытается понять, где они и что с ними произошло в итоге. Пока судьба этих людей точно неизвестна, но есть предположения, что они погибли", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что в адрес военных ВСУ звучали угрозы со стороны командиров взводов после того, как солдаты призывали к сдаче в плен или бегству из-за отсутствия эвакуации и снабжения.

3 ноября ТАСС сообщал о намерении оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом сбежать, или сдаться в плен из-за полного отсутствия снабжения и провизии, а также отказа командиров эвакуировать раненых.