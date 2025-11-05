Артиллеристы Северной группировки поразили позиции и БПЛА ВСУ

Цели бойцы уничтожили из гаубиц "Гвоздика", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили из гаубиц "Гвоздика" позиции ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы бригады контролируют ключевые пути снабжения врага и ежедневно наносят удары по его укреплениям, срывая ротации подразделений на линии боевого соприкосновения. Благодаря профессионализму расчетов артиллерийские подразделения способны уничтожать технику ВСУ как на марше, так и в укрытиях.

В Минобороны также рассказали об уничтожении беспилотного летательного аппарата противника боевым расчетом ЗРПК "Панцирь-С".