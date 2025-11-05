В Харькове установили солдат ВСУ, причастных к убийству жителей при эвакуации

Погибших должна была встретить эвакуационная группа Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области установило подразделение военнослужащих ВСУ, причастных к убийству двоих мирных жителей при попытке эвакуации. Известно, что пожилые мужчины были атакованы ударным БПЛА Wild Hornets, сообщили в УВД ВГА Харьковской области.

Расследование установило, что 3 ноября при проведении операции по эвакуации мирного населения из села Кругляковка двое гражданских следовали в направлении села Берестовое, "демонстрируя признаки гражданского статуса - белый флаг". Их должна была встретить эвакуационная группа Вооруженных сил РФ.

"При перемещении в указанном направлении указанные лица были атакованы украинским ударным БПЛА Wild Hornets фирменной синей окраски, в результате чего погибли на месте. Сотрудниками управления установлено, что в данном районе находились бойцы 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Позиция операторов БПЛА, предположительно, располагалась в селе Сеньково Купянского района", - говорится в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что власти намерены вывезти и захоронить тела пожилых мирных жителей, которые были убиты дроном ВСУ при попытке эвакуироваться из зоны боестолкновения. Ранее СМИ опубликовали видео, где дрон ВСУ атаковал двух человек в Харьковской области, которые шли по дороге с белыми флагами. Перед смертью один из них покрестился, в это время за ним следил оператор БПЛА ВСУ, после чего направил на мирного жителя беспилотник.