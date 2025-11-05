ТАСС: уничтожен запускавший БПЛА по Белгородщине командир расчета ВСУ

Также ликвидирован сам расчет БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады противника

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Командир расчета БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) ВСУ, причастный к запуску дронов по Белгородской области, ликвидирован в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.

"Противник продолжает атаковать беспилотниками мирных жителей Белгородской области. Расчеты БПЛА ВСУ забрасываются прямо к границе с Россией для достижения максимальной дальности поражения. В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58-й омпбр, ликвидирован в том числе командир расчета", - сказал собеседник агентства.