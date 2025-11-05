Марочко: продвижение ВС РФ в октябре снизило число ударов противника по ЛНР

Военный эксперт отметил, что также можно констатировать более тесное взаимодействие между родами российских войск и служб

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Продвижение российских военных на рубежах Луганской Народной Республики в октябре позволило снизить число ударов по прифронтовым населенным пунктам республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В течение октября все группировки войск ВС РФ, а также добровольческие подразделения, действующие на рубежах ЛНР, достигли весомых результатов. Интенсивность боевых действий по всей линии боевого соприкосновения была на высоком уровне, и так называемых перекосов не отмечено. Также можно констатировать более тесное взаимодействие между родами войск и служб ВС РФ, слаженность наших войск подросла. Позитивная динамика по продвижению российских войск привела к снижению ударов по прифронтовой территории ЛНР", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".