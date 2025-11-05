Эксперт Иванов: сумское направление перестало быть приоритетным для Украины

По его словам, дополнительные резервы в регион командование ВСУ не перебрасывает

КУРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сумское направление не является приоритетным для действий Вооруженных сил Украины, туда перестали перебрасываться дополнительные резервы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Олег Иванов.

"Очевидно, что сумское направление сейчас не является приоритетным для Украины. Хотя бои ведутся достаточно серьезные и жесткие, но дополнительные резервы сюда не перебрасываются, их даже частично забирают для участия на других, более серьезных направлениях", - сказал собеседник агентства.

По словам Иванова, несколько месяцев назад ВСУ активно пытались провести наступательные действия в Сумской области, в частности, в районе села Кондратовка. "Тогда и были переброшены туда серьезные резервы, но по большому счету серьезных успехов Украина не достигла. При этом достаточное количество штурмовых подразделений полегли, по-большому счету, напрасно", - добавил эксперт.