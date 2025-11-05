Группировка "Центр" поразила позиции ВСУ под Красноармейском

Для атаки бойцы применили РСЗО "Град", отметили в Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" залповым огнем системы "Град" уничтожили позиции формирований ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по позициям украинских неонацистов, скрывавшихся в лесополосе под Красноармейском ДНР в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что артиллеристы произвели прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию свыше 15 км. Обнаружение цели и оперативная корректировка огня осуществлялись по данным с БПЛА, что обеспечило высокий процент поражения и минимизацию расхода боеприпасов.

Старший офицер батареи лейтенант Виталий Пузанов отметил, что, уничтожив позиции ВСУ, артиллеристы группировки сумели остановить наступление противника. "Противник пошел в наступление, мы его прекратили", - сказал он, уточнив, что выполнение боевой задачи заняло не более 20 минут.