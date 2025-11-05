Экс-военный ВСУ Боб: Киеву Красноармейск как точка на карте важнее жизней

По словам бойца, по этой причине произошло окружение группировки в городе

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Окружение группировки ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) произошло по вине командования, для которого точка на карте важнее, чем жизни людей. Таким мнением с ТАСС поделился бывший военный ВСУ с позывным Боб, сдавшийся в плен под Красноармейском и ставший членом добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря, воюющего сейчас вместе с ВС РФ в Запорожской области.

"Ситуация [в Красноармейске] сложилась, я думаю, потому, что украинские командиры - им не важны жизни и судьбы солдат. Для них вот эта галочка, точка на карте, гораздо важнее, чем эти вот люди, тысячи людей, которые готовы пожертвовать [жизнью] непонятно ради чего", - считает Боб.

Доброволец призвал украинских солдат последовать его примеру и сдаться в плен российским войскам. "Мой совет - просто сдаться и тем самым сохранить как минимум себе жизнь. И задуматься над тем, а на той ли стороне, за что мы боремся, стоит ли оно того", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске в ДНР от украинских военнослужащих. Продолжается зачистка от окруженных формирований ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог.