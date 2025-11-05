Ивановские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Для атаки бойцы применили FPV-дрон, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дрона 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведчики-десантники с помощью FPV-дрона уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что десантники ежедневно совершенствуют боевую выучку на полигоне. В День военного разведчика подразделения 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжают с честью выполнять боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области зоны СВО.