Группировка "Запад" за сутки уничтожила боеприпас RAM II и 98 беспилотников ВСУ

В числе ликвидированных БПЛА 45 тяжелых квадрокоптеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки сбили барражирующий боеприпас RAM II и 98 БПЛА ВСУ, в том числе 53 беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе барражирующий боеприпас RAM II, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.