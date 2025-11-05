Экс-военный ВСУ назвал геноцидом украинского народа затягивание Киевом конфликта

Киевский режим целенаправленно уничтожает население страны ради своей выгоды, считает бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, воюющий вместе с российскими военными

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Действия Киева, направленные на затягивание конфликта, фактически являются геноцидом украинского народа, поэтому жители Украины настроены против нынешней власти в стране. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил бывший боец ВСУ с позывным Боб, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря.

"Отношение к существующей власти на Украине очень отрицательное в силу того, что люди видят, что происходит, куда мы движемся, к чему ведет затягивание этой войны. Это практически можно назвать геноцидом народа", - сказал Боб.

По его словам, представители киевского режима целенаправленно уничтожают население страны ради собственной выгоды.