Минобороны оценило слова Зеленского о зачистке "оставшихся русских в Купянске"

Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации, говорится в заявлении

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © REUTERS/ Alina Smutko

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Зеленский заявлениями о якобы зачистке ВСУ до 60 оставшихся русских в Купянске либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит зачистку оставшихся "до 60 русских", может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске", - заявили в российском военном ведомстве.