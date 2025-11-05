ВС РФ под огнем ВСУ наладили связь на краснолиманском направлении

Как рассказали в Минобороны, на одном из ключевых участков фронта возникла критическая ситуация с устойчивостью линий связи

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Связисты Западной группировки под плотным огнем ВСУ проложили и ввели в строй кабельную линию связи на краснолиманском направлении зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Связисты бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в условиях интенсивного огня противника обеспечили бесперебойное управление войсками на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на одном из ключевых участков фронта возникла критическая ситуация с устойчивостью линий связи. Для устранения риска потери управления была задействована мобильная группа связи на специальном автомобиле П-230 "Тигр". Несмотря на сложную тактическую обстановку и постоянные обстрелы, военнослужащие приступили к прокладке полевого кабеля для организации защищенного канала связи. В установленные сроки кабельная линия была проложена и введена в строй, а управление подразделениями полностью восстановлено и стабилизировано.