В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

По словам украинских военнослужащих, от гибели их спасли российские военнослужащие. "Хотим поблагодарить батальон "Нефрит" за наши спасенные жизни", - сказали пленные.

Они сообщили, что были брошены на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения, и призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.