МО РФ: ценой гибели тысяч военных ВСУ в "котлах" Зеленский скрывает правду
Редакция сайта ТАСС
07:48
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военных Владимир Зеленский пытается скрыть правду от украинцев и западных спонсоров, чтобы продолжать войну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков", - сообщили в военном ведомстве.