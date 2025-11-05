Сальдо: одесские партизаны сорвали подвоз вооружения для ВСУ из Румынии по ж/д

По информации губернатора Херсонской области, сотрудники Службы безопасности Украины попытались скрыть масштабы происшествия

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил - Одесса, сорвав транспортировку натовских снарядов и военной техники из Румынии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Одесские партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ. В ночь на 17 октября одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил - Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами и техникой из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона - транспортировка сорвана", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, сотрудники Службы безопасности Украины попытались скрыть масштабы происшествия. "После инцидента сотрудники СБУ срочно прибыли на место, изъяли у полиции все цифровые материалы и закрыли доступ к ним. Пытаются скрыть масштабы. Благодаря операции нарушена вся цепочка вражеских поставок, проезд для поездов с натовским оружием теперь небезопасен. У врага нет тыла", - подчеркнул глава Херсонщины.