В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина

Беспилотник атаковал автомобиль

БЕЛГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В результате очередного террористического удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, беспилотник атаковал автомобиль, от полученных травм воитель погиб на месте. Автомобиль получил повреждения.