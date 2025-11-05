Марочко: Киев в боях у ЛНР в октябре потерял почти 22 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", действующие на купянском, боровском, богуславском, и краснолиманском направлениях, а также на оккупированном участке в республике

Редакция сайта ТАСС

© Jose Colon/ Anadolu via Getty Images

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в октябре в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили почти 22 тыс. человек, это на 4,1 тыс. больше, чем в сентябре. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери противника в октябре на рубежах Луганской Народной Республики составили порядка 21 605 украинских боевиков и наемников, что на 4 110 больше по сравнению с сентябрем. Это практически мотострелковая бригада. Увеличение безвозвратных и санитарных потерь вооруженных формирований Украины связано с несвоевременными приказами и неквалифицированными действиями украинского командования. Политическая целесообразность преобладает над военной, а личный состав воспринимается как расходный материал. Так называемых мясных штурмов стало больше, а тактика удержания рубежей любой ценой приводит к окружению и полному уничтожению украинских подразделений", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", действующие на купянском, боровском, богуславском, и краснолиманском направлениях, а также на оккупированном участке в ЛНР.

Кроме того, как сообщил Марочко, российские силы в октябре также уничтожили 317 танков и различных боевых бронированных машин, 3 американских пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, 220 орудий полевой артиллерии, 311 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 499 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.