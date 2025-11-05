Экс-военный ВСУ Боб рассказал, что почему сдался в плен

По словам бойца, он увидел реальную ситуацию в украинской армии и решил не гибнуть за киевский режим

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Насильно мобилизованный житель Харьковской области увидел, что на самом деле происходит в украинской армии и на поле боя, и решил не погибать за киевский режим, сдался в плен российским подразделениям и вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря. Бывший военный ВСУ с позывным Боб рассказал ТАСС, что успел многое переосмыслить и сейчас воюет вместе с российскими военными за освобождение Запорожской области.

До этого он работал на одном из предприятий Харьковской области оператором станка. В ВСУ попал в декабре 2024 года. Был схвачен сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов на Украине) недалеко от входа на свой завод.

"У меня лично было переосмысление многих моментов. Я не был в восторге от того, что происходит на Украине и до того. Но, попав в ВСУ, посмотрев на все это изнутри, я убедился, что нам все-таки не по пути", - сказал Боб.

Он добавил, что раньше отчасти верил в негативные рассказы украинской пропаганды о России и россиянах. "Эти байки, страшилки о военнослужащих российской армии, о пребывании в плену, как бы там ни было, все равно людям рассказывают, так или иначе откладывается. И хочешь не хочешь, но понемножку веришь. Но когда сталкиваешься с этим вживую, ты понимаешь, что все это пропаганда", - отметил Боб.

На вопрос о том, что бы он сказал Владимиру Зеленскому при личной встрече, доброволец ответил, что разговаривать с ним не о чем. "Я бы за горло его подержал с удовольствием. О чем разговаривать? Человек, который уничтожает Украину фактически ради своих каких-то корыстных интересов, как я вижу ситуацию, о чем с ним говорить?" - сказал Боб.