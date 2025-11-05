Военные РФ спасли раненного сослуживцами при сдаче в плен офицера ВСУ

Боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан подчеркнул, что украинский военнослужащий в дальнейшем получил все необходимое лечение

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Российские военные спасли украинского офицера, который был атакован Вооруженными силами Украины при сдаче в плен армии России. Об этом ТАСС рассказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

"Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали сбросами не по мне, а именно по нему. Его ранило в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь и довели плюс-минус спокойно, сдали своим и пошли дальше работать", - сказал Рубан ТАСС.

Он подчеркнул, что украинский офицер в дальнейшем получил все необходимое лечение.

Как сообщали ранее ТАСС в российских силовых структурах, украинские боевики убивают сдающихся в плен сослуживцев по методичке от командования, где прописан соответствующий регламент.

Ранее в Минобороны России сообщили о сдаче в плен украинских военных в Купянске и Красноармейске. Также сообщалось, что в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил 9 своих солдат, 3 удалось вывести в безопасное место.