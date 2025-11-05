Путин: герои СВО, идя в бой за Россию, доказывают единство народа

Яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции, отметил глава государства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бойцы СВО, идя в праведный бой за свою страну, доказывают единство всего народа, вне зависимости от национальностей. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

"Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои - солдаты, офицеры - в ходе специальной военной операции, - отметил Верховный главнокомандующий. - Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ".