ТАСС: в курском приграничье ежедневно находят десятки тел солдат ВСУ

В российских силовых структурах прокомментировали съемки на Украине фильма о событиях в Курской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Поисковые группы ежедневно находят на позициях после отражения вторжения в Курской области десятки тел убитых военных ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что порядка 2,3 млн гривен (около 4,4 млн рублей) намерены выделить на Украине для съемок фильма о событиях в Курской области, несмотря на то, что там погибли десятки тысяч украинских солдат.

"Курскую авантюру почти с первых дней критиковали и критикуют до сих пор. Не удивительно, что информация о съемках пропагандистского кино вызвала такой резонанс, а скорее откровенный гнев у украинцев. Действительно, поисковые группы украинских соцсетей переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников, поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых оккупантов", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что киевский режим не в первый раз делает пиар "на крови собственных военных". Собеседник агентства привел в пример, что ранее украинская пропаганда выпустила фильм о событиях в Крынках, когда командование ВСУ под руководством британских инструкторов отправляло на убой морскую пехоту для создания плацдарма на левом берегу Днепра.

О действиях ВСУ в Курской области

В силовых структурах также предложили ВСУ снять фильмы о расстрелах российских мирных граждан, которые пытались выбраться с оккупированных территорий, и массовых убийствах гражданских в Русском Поречном. Кроме того, добавил собеседник агентства, в украинском фильме также должно быть отражено окружение батальона ВСУ, в котором были более 600 человек, в Ольговском лесу, когда украинское командование дало им команду на самоубийственный прорыв.

Также, отметил собеседник агентства, стоит показать в фильме паническое бегство ВСУ по полям в направлении госграницы, и обязательно должны звучать прямые цитаты Владимира Зеленского и украинских чиновников о якобы улучшении переговорных позиций и успешном ходе операции.

Помимо этого, указал сотрудник силовых структур, нужно также осветить процесс передачи 6 тысяч замороженных тел солдат ВСУ, ликвидированных в Курской области. "И конечно же, отдельным сюжетом должна стать операция "Труба", где с украинской стороны главными действующими лицами должны стать удивленные десантники", - подытожил он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.