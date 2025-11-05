Группировка "Восток" поразила установку для запуска БПЛА и другие объекты ВСУ

Противник также потерял несколько тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", уточнили в Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили установку для запуска дронов, тяжелые коптеры и антенны управления ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчетом БПЛА Supercam группировки войск "Восток" была обнаружена установка контейнерного типа для запуска ударных дронов противника, по которой оперативно отработали барражирующим боеприпасом "Ланцет". Точным попаданием установка была уничтожена", - следует из сообщения.

В ведомстве также рассказали про уничтожение в воздухе операторами FPV-дронов нескольких тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", следовавших в ночное время к позициям подразделений ВС РФ. Кроме того, для сокращения возможностей противника точечными ударами были поражены антенны управления беспилотными средствами.