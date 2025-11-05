Добровольцы Южной группировки сорвали снабжение позиций ВСУ
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА бригады "Волки" Добровольческого корпуса группировки войск "Южная" помешали снабжению позиций ВСУ боеприпасами на краматорско-славянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Добровольцы отряда БПЛА 1-й разведывательно-штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса Южной группировки войск, действуя на краматорско-славянском направлении, сорвали подвоз боеприпасов для подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что разведчики бригады "Волки" ночью обнаружили, что противник пытается скрытно при помощи наземного робототехнического комплекса (НРТК) доставить противопехотные осколочные мины на позиции для последующего дистанционного минирования троп и мест размещения российских войск с использованием тяжелых БПЛА. После этого оператор БПЛА "Молния-2" успешно поразил НРТК ВСУ "Рысь про", а в ходе проведенной добровольцами доразведки результатов поражения оператор оптоволоконного FPV-дрона окончательно уничтожил цель.