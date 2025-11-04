Боец Курманалиев спас раненого товарища и прикрыл огнем свою группу

Гвардии младший сержант сумел предотвратить продвижение противника, отметило Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Аркадий Курманалиев, действовавший в составе штурмовой группы, в ходе выполнения боевой задачи вывел из-под обстрела раненого товарища, а затем обеспечил огневое прикрытие своего подразделения. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Проявив исключительное мужество и хладнокровие, под непрекращающимся огнем со стороны боевиков ВСУ Аркадий добрался до раненого, вывел его из зоны поражения, а затем вместе с сослуживцами обеспечил его безопасное перемещение в укрытие, где ему оказали первую помощь и организовали эвакуацию", - говорится в сообщении военного ведомства.

После этого Курманалиев занял заранее определенную позицию и огнем из автомата надежно прикрыл подразделение, предотвратив продвижение противника. В Минобороны подчеркнули, что профессиональные и самоотверженные действия Курманалиева позволили спасти жизнь сослуживца и обеспечить дальнейшее выполнение боевой задачи штурмовой группы.

В оборонном ведомстве также рассказали о командире мотострелковой роты гвардии лейтенанте Артеме Соснове, грамотные и решительные действия которого предотвратили прорыв ВСУ. Рота под командованием Соснова продвигалась в лесном массиве и обнаружила вооруженную группу ВСУ.

Командир принял решение дождаться сумерек и вступить в бой с противником. "Гвардии лейтенант Соснов отдал приказ занять позиции для ведения прицельного огня с учетом рельефа местности, понесенные потери и давление со стороны российских войск вынудили противника покинуть позиции и отступить", - сказали в Минобороны, подчеркнув, что задача была выполнена без потерь среди личного состава.