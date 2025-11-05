В ДНР заявили, что под Красноармейском ВСУ попали в ловушку

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что противника уничтожили

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Группа украинских солдат между Красноармейском и Родинским попала в ловушку. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, они хотели атаковать позиции ВС РФ, но оказались в огневом мешке и были уничтожены.

"Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили", - сказал он.