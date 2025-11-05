Харьковское УВД ВГА: ВСУ убили мирных жителей при эвакуации, чтобы обвинить РФ

Режим в Киеве систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, заявили в ведомстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Киевский режим специально организовал теракт против пытавшихся эвакуироваться из зоны боевых действий мирных жителей, чтобы обвинить в их убийстве Россию. Об этом заявили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

Ранее СМИ опубликовали видео, где дрон ВСУ атаковал двух человек в Харьковской области, которые шли по дороге с белыми флагами. Перед смертью один из них покрестился, в это время за ним следил оператор БПЛА ВСУ, после чего направил на мирного жителя беспилотник.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что произошедшее является террористическим актом, организованным украинской стороной, который был инсценирован под преступление, совершенное Россией. Режим в Киеве систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе лишая жизни собственных граждан при попытке их эвакуации на территорию Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале управления.

Отмечается, что непосредственно после инцидента сотни украинских Telegram-каналов, включая официальные, начали массово распространять однотипные сообщения с обвинениями в адрес РФ.

"Задействованы были автоматизированные средства распространения информации: фермы ботов, бот-сети и так называемые "массовые аккаунты". Целью данной кампании является доминирование в информационном пространстве и сокрытие собственной причастности к противоправным действиям", - подчеркнули в харьковском УВД. При этом массовая активность проукраинских ботов в комментариях фиксируется и в российских публичных информационных ресурсах. Силовики назвали это попыткой искажения информации, "подтверждающей причастность Киева к террористическому акту".

В УВД в среду сообщили, что 3 ноября при операции по эвакуации мирного населения из села Кругляковка двое мирных жителей шли в направлении села Берестовое, "демонстрируя признаки гражданского статуса - белый флаг". Их должна была встретить эвакуационная группа ВС РФ. Мужчин атаковал украинский ударный БПЛА Wild Hornets "фирменной синей окраски". Они погибли на месте. Установлено, что в данном районе находились бойцы 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Позиция операторов БПЛА, предположительно, располагалась в селе Сеньково. Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что власти намерены вывезти и захоронить тела мирных жителей.