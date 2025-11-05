Над регионами России сбили 40 украинских БПЛА

Над Воронежской областью уничтожили 11 беспилотников

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 40 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 - над Ростовской областью, по 6 БПЛА над Курской областью и Республикой Крым, 5 БПЛА над Брянской областью и по 2 БПЛА над Белгородской и Орловской областями.