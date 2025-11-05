Митрополит Владимир: ВСУ атакуют в ДНР храмы, где идет ремонт

По словам священнослужителя, никакие призывы и средства убеждения не останавливают украинских солдат от ударов по мирным целям

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие наносят удары по разрушенным храмам и монастырям в ДНР, в которых ведутся ремонтные и реставрационные работы. Об этом ТАСС рассказал митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

"Процесс [восстановления] еще не закончен, потому что периодически бывают прилеты беспилотников, которые сбрасывают взрывчатку. Бывает так, что даже некоторые храмы, которые уже вроде бы были восстановлены - отремонтированы фасады, вставлены стекла - вновь подвергаются атакам, приходится вновь и вновь возвращаться к их реставрации", - сказал он.

По его словам, никакие призывы и средства убеждения не достигали своей цели и не останавливали ВСУ от ударов по мирным целям. "Нам нужно, прежде всего, молиться, но воинам нашим нужно побеждать, потому что мы видим, что никакие переговоры, никакие средства убеждения не достигали цели. Поэтому началась специальная военная операция. Я думаю, что тот, кто не внимает слову, наверное, вынужден на себе ощущать последствия военного воздействия, если это уместно", - подчеркнул он.

Ранее директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал ТАСС, что в результате атак ВСУ в Донбассе уничтожено порядка 200 православных храмов, некоторые из них разрушены полностью и не подлежат восстановлению. Скопенко также добавил, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению поврежденных православных храмов. Уже удалось отремонтировать 48 храмов.