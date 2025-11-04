Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на срочную службу в течение календарного года.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также установлены особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Кроме того, закреплено еще несколько поправок в действующее законодательство. Так, закон предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия получает возможность принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Нововведения позволяют "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

При этом нормы, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.