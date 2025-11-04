Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Президент отметил, что в Кремле проходит чествование людей, которые показали пример достойного служения Родине

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Обращаясь к награждаемым, Путин заявил, что заслуженных государственных наград были удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Президент отметил, что в Кремле проходит чествование людей, которые показали пример достойного служения Родине. "Внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета", - добавил он.

"Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы - а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия", - подчеркнул глава государства.

Президент также поздравил собравшихся с Днем народного единства, отметив, что праздник напоминает всем жителям страны о славных страницах истории Отечества, важности сплоченности и преемственности поколений, ответственности за судьбу РФ.

О "Буревестнике" и "Посейдоне"

Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом "Посейдон" мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

26 октября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом.

Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".

Вскоре после этого Путин беседуя с ранеными бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка сообщил об испытаниях подводного безэкипажного судна "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. "По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует", - констатировал верховный главнокомандующий, добавив, что это оружие обеспечивает безопасность страны на долгосрочную перспективу.

В Кремле отдельно оговорили, что это "не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания". И рассчитывают, что данные об этом были корректно доведены до лидера США Дональда Трампа.