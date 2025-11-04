Статья

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона". Он подчеркнул, что разработка имеет историческое значение для России на весь ХХI век. ВС РФ не мешали натовскому кораблю разведывать в зоне испытаний "Буревестника", отметил Путин.

ТАСС собрал основные заявления российского лидера.