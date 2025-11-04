ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК
Статья

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Редакция сайта ТАСС
19:10
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона". Он подчеркнул, что разработка имеет историческое значение для России на весь ХХI век. ВС РФ не мешали натовскому кораблю разведывать в зоне испытаний "Буревестника", отметил Путин.

ТАСС собрал основные заявления российского лидера.

  • По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы.
  • Путин сообщил, что в зоне испытаний "Буревестника" 21 октября находился разведывательный корабль НАТО. ВС РФ не мешали натовскому кораблю вести разведку в зоне испытаний, "пусть посмотрит".
  • Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь XXI век.
  • Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - в перспективе они станут гиперзвуковыми.
  • В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы, специалисты создали "настоящую сокровищницу новых материалов".
  • Используемые при разработке технологии помогут при создании перспективной станции на Луне.
  • Малые габариты ядерных установок, как в "Буревестнике", помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах. Новые принципы работы дадут импульс развитию технологий, которые можно использовать на шельфе в Арктике.
  • Электронно-компонентную базу можно использовать для создания суперкомпьютеров и систем связи.
  • Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но анонсировано развивает свой ядерный потенциал.
  • Межконтинентальные тяжелые ракеты "Сармат" в 2025 году поставят на опытно-боевое дежурство, а в 2026 - уже на боевое.
  • Новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника".
  • РФ выполняет все поставленные планы по вооружениям благодаря инженерам и рабочим.
  • Президент сообщил о начале серийного производства комплекса "Орешник".
 
Путин, Владимир ВладимировичРоссия